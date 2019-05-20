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В Азербайджане старшеклассник без прав совершил ДТП, погиб студент - единственный ребенок в семье - ФОТО

Сегодня в 13:12 меньше минуты на чтение 10822
В Азербайджане старшеклассник без прав совершил ДТП, погиб студент - единственный ребенок в семье - ФОТО

В селе Шуви Астаринского района Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, 17-летний 11-классник Шахрияр Аскеров, управляя автомобилем марки ВАЗ-2101 (не имея водительских прав), врезался в грузовик.

В результате погиб пассажир машины – 18-летний друг водителя, студент Академии физкультуры и спорта Гядир Бахшиев -  единственный ребенок в семье. Состояние водителя Ш.Аскерова оценивается как средней степени тяжести.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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