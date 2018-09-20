В Азербайджане разработан новый магистерский курс «Специалист по работе с молодежью»

В целях модернизации и дальнейшего развития молодежного сектора в Азербайджане разработана новая академическая программа подготовки специалистов в области молодежной политики.

Новый курс будет доступен с 2019/2020 академического года в Академии госуправления при Президенте Азербайджана.

Программа разработана при содействии Детского фонда ООН (UNICEF), который видит необходимость такого нововведения, поскольку молодежь в Азербайджане составляет треть всего населения, и развитию молодежной политики уделяется большое внимание со стороны государства.

В результате совместной работы с Министерством образования и Министерством молодежи и спорта Азербайджана Кабинет министров одобрил включение курса «Специалист по работе с молодежью» в список магистерских программ, что нашло отражение и в Госпрограмме.

Разработка новой для Азербайджана академической программы велась при содействии эксперта по молодежным вопросам из Таллиннского университета Татьяны Дибоу.

«По результатам небольшого исследования, которое мы провели перед началом работы в Азербайджане, выяснилось, что в стране на данный момент нет специалистов, которые проходили обучение непосредственно по специальностям «Молодежная политика» и «Работа с молодежью». Однако имеется большая потребность, учитывая приоритетное внимание государства, оказываемое созданию и развитию большого количества молодежных структур и платформ», - сказала Татьяна Дибоу 1news.az.

По ее словам, была выявлена потребность в дальнейшем повышении квалификации двух групп специалистов – тех, кто непосредственно работает с молодежью, а также управленцев, которые отвечают за развитие и модернизацию политики и программ в области молодежного сектора.

Программа в первую очередь будет охватывать специалистов, которые уже сегодня вовлечены в разработку и внедрение программ для молодежи и могут внести вклад в дальнейшее усиление молодежной политики страны за счет изучения передового международного опыта и получения специфических навыков управленческой работы в молодежном секторе.

Так, в течение этого академического года UNICEF проведет техническую и координационную работу с отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана, министерствами молодежи и спорта, образования, труда и социальной защиты населения, Академией госуправления и пятью другими вузами страны, также присоединившимися к программе, по согласованию учебной программы и руководства для преподавателей.

Таким образом, в течение года возможна корректировка курса в соответствии с комментариями азербайджанской стороны.

К весне силами международных экспертов UNICEF будет проведен тренинг для ведущих специалистов, которые будут привлечены к преподаванию нового курса.

По словам эксперта Татьяны Дибоу, Азербайджан станет восьмой страной в мире, где будет внедрен магистерский курс «Специалист по работе с молодежью» после Великобритании, Мальты, Финляндии, Эстонии, Ирландии, США и Австралии.

Со стороны UNICEF Министерству образования и Министерству труда и соцзащиты Азербайджана также будет оказана консультационная поддержка в разработке профессионального стандарта для специалиста по работе с молодежью.

«Наличие стандарта необходимо, чтобы работающие в этой сфере люди понимали, какими знаниями и навыками они уже обладают, а в каких областях им требуется дальнейшее развитие. Это поможет им выбрать наилучший способ повысить квалификацию», - сказала Татьяна Дубоу.

«Не меньшую значимость профстандарт имеет для работодателей, которые должны понимать, по каким критериям оценивать квалификацию специалистов», - добавила она.

Елена Остапенко, Э.Т.