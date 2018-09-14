В Азербайджане проходной балл абитуриентов будет подсчитываться иначе - Министр

В текущем учебном году при поступлении выпускников XI классов в высшие учебные заведения проходной балл будет подсчитываться иначе - он будет состоять из баллов, набранных на выпускном и приемном экзаменах.

Об этом в пятницу сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Trend.az

Министр отметил, что выпускники текущего учебного года станут первыми, кто окончит общеобразовательное учреждение по новым куррикулумам.

«Выпускники, которые в этом году завершат полное среднее образование, будут сдавать выпускные экзамены в новом формате. При приеме в вузы будут учитываться результаты выпускных экзаменов. Так, на первом этапе (на выпускных экзаменах) абитуриенты могут набрать по трем предметам (родной язык, математика, иностранный язык) максимум 300 баллов, на втором этапе (на вступительных экзаменах) по трем предметам (согласно группам специальностей) - максимум 400 баллов, то есть, в сумме 700 баллов. Согласно новой модели, для выпускников, желающих поступить в вузы, уменьшается количество предметов, по которым надо сдавать экзамены, и каждый экзамен будет влиять на их дальнейшие шансы», - отметил министр.

По словам Дж.Байрамова, если раньше выпускники были вынуждены дважды сдавать экзамен по одному и тому же предмету, то из этих экзаменов только приемный экзамен менял дальнейшую судьбу выпускника.

Как и в прежние годы, экзамены будут проводиться Государственным экзаменационным центром.

А.А.