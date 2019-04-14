В Азербайджане женщину задушили, чтобы она не рассказала о тайной встрече – ОБНОВЛЕНО

Стали известны шокирующие подробности убийства в Имишли жительницы села Олджалар, матери двух маленьких детей Вахиды Мамедовой.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, по подозрению в ее убийстве и соучастии в убийстве задержаны жители района – 25-летние Орман Сеидов и Анар Сурхайзаде, 24-летний Хикмет Джалалзаде и 23-летняя Айшан Мамедова.

Установлено, что В.Мамедова стала невольным свидетелем тайной встречи своей родственницы (жены брата мужа) А.Мамедовой с О.Сеидовым. Она решила сообщить об этом мужу женщины, позвонив ему по телефону, но заметивший это Орман Сеидов ударил ее по голове поленом, а потом задушил.

Затем вместе с друзьями и А.Мамедовой он бросил труп убитой женщины на берегу реки Араз.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев

15:00

Поздним вечером в субботу, 13 апреля в городе Имишли одноименного района Азербайджана совершено убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, жительница села Олджалар Вахида Мамедова была убита неизвестным, а её труп брошен на берегу реки Араз.

В преступлении подозревается житель села Орхан Сеидов (1994 года рождения), причина убийства пока неизвестна.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Тимур Рзаев