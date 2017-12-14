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В Азербайджане повышается закупочная цена на хлопок-сырец

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 167
В Азербайджане повышается закупочная цена на хлопок-сырец

В Азербайджане повышается закупочная цена на хлопок-сырец, следует из сообщения на сайте Министерства сельского хозяйства.

«Данный вопрос обсуждался на встрече руководства министерства с компаниями-производителями хлопка. Было достигнуто соглашение о повышении закупочной стоимости тонны хлопка-сырца на 100-110 манатов по каждому виду», - отмечено в информации.

Решено, что в 2018 году закупочная стоимость тонны хлопка-сырца может быть на уровне:

- за хлопок первого сорта - 600 манатов (ранее 500 манатов);

- за хлопок второго сорта - 580 манатов (ранее 470 манатов);

- за хлопок третьего сорта - 540 манатов (ранее 440 манатов);

- за хлопок четвертого сорта - 500 манатов (ранее 400 манатов).

По данным Минсельхоза, на сегодняшний день в приемные пункты по всему Азербайджану сдано более 200 тыс. тонн хлопка.

Лада Евграшина, Г.Р.

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