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В Азербайджане после жалобы женщины за произвол уволили начальника известного таможенного поста

Сегодня в 11:22 ~ 1 минута на чтение 4796
В Азербайджане после жалобы женщины за произвол уволили начальника известного таможенного поста

Ряд СМИ сообщил о том, что у гражданки Азербайджана Ханым Шабановой, временно проживавшей в Турции и возвращавшейся на родину, на таможенном посту «Красный мост» (расположенном на азербайджано-грузинской границе) отобрали предметы домашнего обихода и потребовали оплатить  таможенную пошлину на них.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, работавший в день возвращения Х.Шабановой в страну начальник таможенного поста «Красный мост» освобожден от занимаемой должности.

В результате проведенного Госкомитетом на основании жалобы гражданки расследования правильности таможенного оформления привезенных гражданкой на территорию страны товаров - предметов быта - были зафиксированы нарушения закона. В результате сотрудники таможни приказом председателя Госкомитета были привлечены к административной ответственности, а вещи возвращены гражданке.

За принципиальную гражданскую позицию в предотвращении нарушения законодательства Государственный таможенный комитет выражает благодарность Ханым Шабановой.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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