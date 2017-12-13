В Азербайджане понизился уровень пиратства

В среду, 13 декабря, в Баку проходит международная конференция «Привитие уважения к авторским правам и борьба в цифровой среде с пиратством и контрафакцией».

Как сообщает 1news.az, мероприятие, в котором принимают участие специалисты из Азербайджана, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, организовано Агентством по авторским правам Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Главная цель - способствовать уважению прав интеллектуальной собственности и поддерживать шаги, предпринимаемые в борьбе с пиратством в цифровой среде.

Выступивший на мероприятии председатель Агентства по авторским правам Азербайджана Кямран Иманов указал, что в результате принятых мер по борьбе с пиратством его уровень по сравнению с 2005 годом понизился с 61% до 29%, на рынке аудио-видеопродукции - с 90% до 65%, в программном обеспечении - с 96% до 75%.

Агентство по авторским правам является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в сфере авторского права, смежных прав, прав интеллектуальной собственности на выражения азербайджанского фольклора, топологии интегральных схем, баз данных и обеспечивающим нормативно-правовое регулирование и развитие этой сферы, а также координирующим эту сферу.

Азербайджан является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности с 1995 года, с 1999 года является членом Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, членом Женевской конвенции «Об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» (2001) и Римской конвенции «Об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания» (2005).

С 2005 года Азербайджан присоединился к «Договору ВОИС об исполнениях и фонограммах» и к «Договору об авторском праве».

Эльшан Рустамов, Г.Р.