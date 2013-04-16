1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане ожидаются ливни

Сегодня в 14:06 ~ 1 минута на чтение 1189
В Азербайджане ожидаются ливни

17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах возможны дожди и туман. Ветер северо-западный, порывистый.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем - 14-17 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 15-17 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах ливень и град. В ряде горных районов возможен снег.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем –16-21 градус тепла. В горах ночью - 2-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Изменение погодных условий с 17 по 19 апреля, порывистый ветер хазри и снижение температуры могут вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

А.С., Э.Т.

Telegram WhatsApp

1 189

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net