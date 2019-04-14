В Азербайджане отметят юбилей академика Мамед Джафара Джафарова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Мамед Джафара Джафарова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В мае 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения видного литературоведа и критика, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, лауреата Государственной премии Азербайджана, заслуженного деятеля науки, доктора филологических наук, профессора Мамед Джафара Зейналабдин оглу Джафарова.

Академик Мамед Джафар Джафаров посвятил около 60 лет своей жизни развитию литературно-теоретической мысли в стране, фундаментальными исследованиями актуальных вопросов истории и теории литературы, литературных связей, а также эстетики значительно обогатил азербайджанское литературоведение. Особое место в его обширном научном наследии занимают обладающие высокой силой научно-теоретического обобщения труды, исчерпывающе комментирующие в единстве с мировым литературным опытом философско-эстетическую суть творчества таких великих мастеров слова, как Низами Гянджеви, Мухаммед Физули, Мирза Фатали Ахундзаде, Джалил Мамедкулизаде, Мирза Алекбер Сабир, Гусейн Джавид и Самед Вургун. Первое детальное исследование становления и развития течения романтизма в азербайджанской литературе связано с именем Мамед Джафара Джафарова. Ученый, долгое время успешно работавший в педагогической сфере и являющийся автором ценных учебников, также осуществлял заслуживающую одобрения деятельность в сфере подготовки научных кадров.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 110-летия со дня рождения выдающегося ученого Мамед Джафара Джафарова, благодаря которому азербайджанское литературоведение обрело новые творческие качества, постановляю:

1. Национальной Академии Наук Азербайджана совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 110-летием академика Мамед Джафара Джафарова.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az