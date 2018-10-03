В Азербайджане открывается школа дрифта

Автомобильная федерация Азербайджана открывает школу дрифта и начинает принимать заявки.

Занятия в школе будут проводить эксперты Международной автомобильной федерации. Чемпион по дрифту Ирландии и Великобритании Дуан Маккивер, чемпион Германии и Нидерландов Себастиан Фонтижн, а также атлет «Red Bull», трехкратный чемпион Украины Александр Гринчук проведут мастер-классы для азербайджанской публики.

Основная цель открытия школы дрифта – развитие автомобильного спорта, повышение интереса к данной сфере и подготовка местных специалистов, которые смогут достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Подать заявку можно до 9 октября, написав на электронную почту [email protected] либо позвонив по номеру: (050) 295-01-00. Занятия по дрифту будут проводиться на платной основе.

Первые занятия пройдут с 11 по 14 октября в Приморском национальном парке.

Лейла Мамедова