В Азербайджане будут осуществлены дополнительные меры в области урегулирования градостроительной деятельности

Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в области урегулирования градостроительной деятельности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в указе говорится:

«В целях повышения эффективности регулирования градостроительной деятельности, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Установить, что:

1.1. местные органы исполнительной власти дают разрешение лишь на строительство при заключении Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре о соответствии проекта строительства градостроительным документом (действующему детальному плану, при отсутствии такого плана или завершении срока его действия возможности дачи разрешения на строительство – статье 11 Кодекса градостроительства и строительства Азербайджанской Республики, в том числе подробным правилам, связанным с зонированием территорий, видом и масштабам строительства, и основным условиям ведения строительства на смежных участках в населенных пунктах);

1.2. местные органы исполнительной власти и муниципалитеты, выделяя земельные участки под строительство (за исключением земельных участков, выделяемых для строительства жилых домов в порядке исполнения обязанности информирования), предоставляют Государственному комитету Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре заключение о соответствии намерения строительства, осуществление которого предусмотрено на данном земельном участке, градостроительным документом соответствующей территории (действующему детальному плану, при отсутствии такого плана или завершении срока его действия возможности дачи разрешения на строительство – статье 11 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики, в том числе подробным правилам, связанным с зонированием территорий, видом и масштабам строительства, и основным условиям ведения строительства на смежных участках в населенных пунктах).

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1. с учетом передового международного опыта в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с механизмом обеспечения соблюдения в архитектурных решениях строительных проектов зданий, строительство которых требует разрешения, архитектурного стиля согласно соответствующей территории;

2.2. в рамках статьи 75.4 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики обеспечить учет заключения, указанного в пункте 1.1 настоящего Указа, в списке соответствующих структур, сфера деятельности (интересы) которых затрагивается разрешением на строительство, предусмотренным в части 2 Указа Президента Азербайджанской Республики от 18 марта 2015 года номер 490 «О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 4 сентября 2012 года номер 695 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 июня 2012 года номер 392-IVQ «Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики», и которые должны представить заключение в соответствии с назначением строительства;

2.3. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом;

2.4. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

2.5. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

2.6. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

3.Государственному комитету Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре принять меры для обеспечения соблюдения в архитектурно-планировочных отделениях архитектурного стиля зданий, на строительство которых дано разрешение, согласно соответствующей территории.

4.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики».

President.az