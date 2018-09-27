В Азербайджане без вести пропала девушка - ФОТО

В Агдашском районе Азербайджана без вести пропала жительница села Хушун - Айтян Юсиф гызы Мамедова.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, родственники 28-летней девушки обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что 13 сентября утром она, забрав свое удостоверение личности, вышла из дома и не вернулась.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по поиску Айтян Мамедовой.

Полиция просит содействия у граждан и обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Айтян Мамедовой, с просьбой позвонить в МВД по номеру «102».

Тимур Рзаев, Э.Т.