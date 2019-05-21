В Армении требуют проверить психическое состояние Пашиняна

На интернет-платформе Change.org запущена петиция с требованием провести обследование премьер-министра Армении Никола Пашиняна в одной из международных клиник.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

В петиции, в частности, говорится:

«За один год пребывания в должности премьер-министра Николу Пашиняну удалось принять множество неадекватных решений. Он, являясь главой государства, позволяет себе предпринимать шаги, которые неприемлемы для адекватного человека. Пашинян противоречит своим же прежним заявлениям, обвиняет в контрреволюции своих критиков, распространяет дезинформацию даже по самым простым вопросам. Когда Пашинян теряет контроль над собой, он начинает отдавать распоряжения репрессивного характера правоохранительным органам.

Все это время его поведение заставляет многих думать, что у него есть проблемы с психикой. Конечно, мы не настаиваем на том, что это является фактом, однако мы требуем, чтобы премьер-министр Пашинян прошел надлежащее обследование в одной из международных клиник и обнародовал результаты этих исследований, чтобы граждане могли быть уверены, что лидер их воюющей страны адекватен».

А.С., Э.Т.