В Армении сторонники Кочаряна намерены протестовать против его ареста

Сторонники арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна планируют начать с 11 декабря акции протеста в его поддержку.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Кассационный суд Армении 15 ноября частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену апелляционным судом ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд. В пятницу Апелляционный суд принял решение об аресте Кочаряна.

«Мы заявляем о начале с 11 декабря этапа митинговой борьбы (в защиту Кочаряна - ред.) и призываем присоединиться к нам всех тех, кому дорога честь армянина и достойное и благополучное будущее наших детей», - говорится в заявлении организаторов.

Инициаторы акции назвали арест Кочаряна «грубым нарушением конституции и законов Армении» и заявили, что было оказано «беспрецедентное давление на судей». Они отметили, что собираются протестовать против «этой ужасной несправедливости», против властей, которые «последовательными шагами пытаются установить в Армении монархический режим».

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

С.А., Э.Т.