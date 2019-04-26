В Армении прооперировали пленного азербайджанца

В медицинский центр «Эребуни» 24 апреля поступил находящийся в плену гражданин Азербайджана Эльвин Ибрагимов.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на Министерство юстиции Армении, при медобследовании выяснилось, что Ибрагимову необходимо срочное хирургическое вмешательство.

В результате открытой хирургической операции из его желудка было изъято инородное тело.

Отметим, что житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 года рождения) в ночь с 15 на 16 марта, заблудившись на территории, граничащей с Ноемберянским районом Армении, перешел на армянскую сторону.

При переходе границы Э.Ибрагимов получил ранение в результате обстрела со стороны армянских военнослужащих. Соответствующие международные организации подтвердили факт ранения Э.Ибрагимова и удержания его армянскими военнослужащими и сообщили, что его жизни ничего не угрожает.

Во время проведенного Госкомиссией предварительного расследования было установлено, что Э.Ибрагимов находится на учете в психиатрической больнице Газахского района. Госкомиссия направила соответствующим международным организациям обращение в связи с освобождением Э.Ибрагимова.

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А.А.