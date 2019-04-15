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В Армении полиция задержала координаторов инициативы #SutNikol

Сегодня в 10:39 меньше минуты на чтение 436
В Армении полиция задержала координаторов инициативы #SutNikol

Ранним утром 15 апреля были подвергнуты приводу в полицейский отдел координаторы инициативы #SutNikol (Фальшивый Никол) Константин Тер-Накалян, Нарек Самсонян, Артур Даниелян, Вреж Саркисян, Ишхан Хосровян, а также обеспечивающий прямой эфир оператор.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, молодые люди проводили акцию, разрисовывая на стенах граффити #SutNikol. По информации сайта Antifake, 9 членов инициативы подвергнуты приводу.

Согласно источнику, подвергнутые приводу молодые люди отказались давать разъяснения.

А.С., Э.Т.

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