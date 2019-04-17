В Армении Пашиняна обвинили в плагиате

На заседании НС во вторник прошло довольно бурное обсуждение пакета законов по охране здоровья и социальной защищенности военнослужащих. Законопроект внесен на рассмотрение парламента фракцией «Просвещенная Армения» (ПА).

Как сообщают армянские СМИ, дело в том, что ранее правительство отвергло это предложение фракции, а теперь утвердило его же, в точности такое же, но не в качестве закона, а как решение правительства.

Это вызвало серьезное недовольство «просвещенных». Ее руководитель Эдмон Марукян призвал коллег указывать авторство фракции при использовании ее идей.

«Вы уже предложили здесь закон против написания курсовых работ за других, мы его приняли, чтобы покончить с плагиатом, а теперь плагиат процветает уже на правительственном уровне», - повозмущался немного Марукян.

Он добавил, что для «ПА» главное, чтобы предложение было принято, но желательно также соблюдать авторское право. Марукян объяснил это тем, что им нужно демонстрировать проделанную фракцией работу, когда она подвергается нападению зомби.

А.А.