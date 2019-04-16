В Армении начали работу над новой стратегией нацбезопасности

«Совет безопасности Армении начал работу по изменению концепции стратегии национальной безопасности Республики Армения», - пишет газета «Жоховурд».

Документ, как напоминает издание, был принят еще в январе 2007 года и за эти 12 лет не претерпел никаких изменений.

Между тем за этот период серьезнейшие изменения произошли и в Армении, и в регионе, и на мировой политической арене, что, в свою очередь, привело к возникновению новых вызовов…

Газета узнала, что при разработке новой стратегии СБ запланировал провести широкие дискуссии, встречи с ключевыми политическими силами, гражданским обществом и парламентариями, чтобы выслушать предложения, а затем только приступить к разработке документа.

«За этим последует решение премьер-министра о создании рабочей группы, и только после этого работа начнется с широким размахом. И хотя четких сроков пока нет, документ, по всей вероятности, будет готов к концу 2019 года», – пишет издание.

А.С., Э.Т.