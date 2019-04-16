В Анкаре состоялась презентация трехтомника народного писателя Эльмиры Ахундовой о великом лидере Гейдаре Алиеве - ФОТО

16 апреля в Анкаре состоялась презентация трехтомника депутата Милли Меджлиса, народного писателя Эльмиры Ахундовой «Гейдар Алиев. Личность и эпоха», «Гейдар Алиев. Кремлевская пятилетка» и «Гейдар Алиев. Возвращение» о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, изданного на турецком языке. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Турции.

В презентации участвовали официальные лица, представляющие Азербайджан и Турцию, депутаты, известные представители интеллигенции, деятели науки и культуры, авторитетные лица общественности братской страны, обучающиеся в Анкаре азербайджанские студенты и курсанты.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Затем минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева, создателя Турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка и наших шехидов.

Поприветствовав участников мероприятия, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим отметил значение трехтомника, отражающего богатый и содержательный жизненный путь общенационального лидера Гейдара Алиева. Посол выразил уверенность в том, что эти книги будут с любовью встречены широкой читательской аудиторией в Турции.

Подробно рассказав о величии личности общенационального лидера Гейдара Алиева, его спасительной миссии для азербайджанского народа, влиянии осуществленных им проектов не только на Азербайджан и Турцию, но и развитие стран и благосостояния народов на большой географии, охватывающей Евразию, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов подчеркнул, что представленный трехтомник является одним из самых ценных изданий, отражающих богатую жизнь и деятельность великого лидера. Доведя до внимания, что описанные в книгах доступным, хорошим языком факты и архивные документы повышают ценность издания, помощник Президента сказал: «Самая большая ценность книг, представляемых читателю, заключается в воспевании личности Гейдара Алиева, снискавшего своей исторической спасительной миссией вечную любовь народа. А другой ценный фактор заключается в том, что автор этих книг – известный писатель Эльмира Ахундова, обладающая высоким интеллектом и широким мировоззрением».

Али Гасанов отметил, что Гейдар Алиев – лидер, занимающий достойное место среди великих личностей тюркского мира. Ставшие крылатой слова великого лидера «Одна нация, два государства» и создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, горе Азербайджана – наше горе» полностью оправдывают себя нынешними дружественными и братскими отношениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Перевод представленных книг на иностранные языки имеет историческое значение. Самая большая ценность доведения трехтомника до турецких читателей заключается в том, что память о Гейдаре Алиеве с уважением и любовью почитается как в Азербайджане, так и в Турции. С помощью этих произведений турецкие читатели смогут почерпнуть более полную информацию о личности Гейдара Алиева.

Говоря о динамике азербайджано-турецких братских отношений и величии личности Гейдара Алиева, имеющего большие заслуги в развитии двух дружественных стран, заместитель министра иностранных дел Турции Селим Явуз Кыран подчеркнул, что великий лидер завещал азербайджанскому народу созданное им государство. Сохранение этого наследия имеет большое значение как для Азербайджана, так и для Турции. Поздравив народного писателя Эльмиру Ахундову с представляемыми произведениями, заместитель министра выразил уверенность в том, что книги будут встречены широкой читательской аудиторией Турции с большим интересом.

Рассказав об исторических достижениях, завоеванных в Азербайджане в период политической власти великого лидера Гейдара Алиева, председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов отметил, что в первые годы независимости наша страна столкнулась с угрозой расчленения. Опираясь на народное единство, Гейдар Алиев спас нашу страну, обеспечил будущее государства. Произведения, созданные благодаря напряженному труду Эльмиры Ахундовой, освещают славный жизненный путь великого лидера.

Говоря о высоких человеческих качествах Гейдара Алиева, гигантской работе, проделанной им во имя своего народа, руководитель группы турецко-азербайджанской межпарламентской дружбы Шамиль Айрым расценил перенос праха великого поэта Гусейна Джавида из далекой Сибири в Азербайджан как очень сложную миссию, осуществленную в советский период. Поделившись воспоминаниями о великом лидере, Шамиль Айрым отметил, что Гейдар Алиев был такой же патриотичной и мужественной личностью, как основатель Турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк. Подчеркнув, что за короткий срок было обеспечено развитие Азербайджана во всех сферах, создан большой кадровый потенциал, депутат призвал всех к активности в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он резко осудил притязания к Турции по поводу надуманного геноцида армян, выразил уверенность в том, что представленные произведения будут с интересом встречены турецкими читателями.

Расценив как историческую миссию гигантские проекты выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, имеющие жизненное значение для Азербайджана и Турции, бывший руководитель группы турецко-азербайджанской межпарламентской дружбы Недждет Унувар отметил, что представляемые произведения являются плодом большого труда и любви. Он сказал, что эти книги – истинные носители истории. Эти произведения воспевают период Гейдара Алиева в современной истории Азербайджана.

Выразив признательность организаторам и участникам мероприятия за презентацию ее произведений на высоком уровне, депутат Милли Меджлиса, народный писатель Эльмира Ахундова поделилась воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве. «В произведении два героя: Гейдар Алиев и время», - отметила она. «Автор предисловия к трехтомнику, выдающийся казахский писатель Олжас Сулейменов сказал, что эти книги написаны с любовью. Я действительно люблю своего героя и хочу, чтобы после знакомства с трехтомником и в вашей душе пустили глубокие корни такие же чувства к великому Гейдару Алиеву», - добавила она.

Отметим, что трехтомный роман-исследование, представленный турецким читателям, создан на основе записанных на ленту многочисленных бесед с друзьями детства и юности, родственниками и близкими общенационального лидера Гейдара Алиева, с известными политическими деятелями и государственными лицами, документов, хранящихся в архивах Комитета государственной безопасности и личном архиве Президента. Произведение, являющееся плодом титанического труда, вызвало широкий резонанс среди читателей в Азербайджане и за его пределами. Роман-исследование написан на высоком профессиональном уровне и имеет важное значение с точки зрения изучения и пропаганды жизни и деятельности великого сына азербайджанского народа.

Трехтомник вышел в свет в издательском доме TEAS Press. Произведение на турецкий язык перевел Азад Агаоглу.

В заключение писатель Эльмира Ахундова оставила автограф на книгах для участников мероприятия.

АЗЕРТАДЖ