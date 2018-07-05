Узнайте свой счет за Интернет до путешествия

Azercell запускает новый Интернет-роуминг пакет с целью устранить высокие и непредсказуемые затраты абонентов, которые пользуются мобильным Интернетом, находясь за рубежом.

Также компания планирует продолжить внедрение роуминг-предложений по всему миру, начиная с Европы, с сентября 2018 года.

«Мы хотим поощрять наших абонентов пользоваться услугами Интернета в роуминге, где бы они ни находились во время международных поездок. У абонентов Azercell не должно быть причин не пользоваться услугами мобильного Интернета за рубежом, - говорит президент Azercell Вахид Мурсалиев. - На данный момент в сфере телекоммуникаций совершенно отчетливо прослеживается переход от голосовых услуг к мобильному Интернету. В связи с этим мы должны предоставлять доступные, простые и ожидаемые услуги мобильного Интернета нашим клиентам во время поездок. Я рад сообщить, что Azercell активно продвигается и планирует сохранять лидирующие позиции на рынке в этом направлении».

Во многих странах мира распространённой практикой среди абонентов, отправляющихся в путешествие за границу, является обыкновение отключать услуги интернет-роуминга в связи с высокими и непредсказуемыми ценами. По данным Еврокомиссии, почти половина граждан Азербайджана никогда не пользуются мобильным Интернетом за рубежом. Около 90 процентов из них ограничиваются использованием таких базовых услуг, как электронная почта, в то время как более 25 процентов предпочитают просто отключать свои смартфоны за границей.

Эта статистика также отражается в цифрах Azercell. В настоящее время в среднем 30% абонентов Azercell используют роуминг при поездках за границу. Azercell планирует увеличить использование роуминга до 80 и более процентов к концу 2019 года.

Интернет-роуминг пакеты Azercell основываются на трех основных принципах:

Доступность (доступные и предсказуемые цены. Нет необходимости отключать Интернет в роуминге).

(доступные и предсказуемые цены. Нет необходимости отключать Интернет в роуминге). Управление затратами (без неожиданностей. Вы заранее знаете ваши затраты).

(без неожиданностей. Вы заранее знаете ваши затраты). Простота использования (ясные и четкие цены).

Компания Azercell выступает с удобным и выгодным предложением в сфере решений касательно роуминг-услуг. Таким образом, со 2 июля Azercell запустил для абонентов Азербайджана пакет данных объемом 1GB за 19,90 AZN на 14 дней, охватывающий Турцию, Россию, Грузию, Украину, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Молдову. Это означает, что клиент Azercell, путешествующий по Турции в течение одной недели, получит 1GB за 19,90 AZN, что намного выгоднее предложения 0,55 AZN/MB, когда за тот же объем Интернета придется заплатить больше 500 AZN.

«Настало время приложить все усилия, чтобы сделать роуминг привлекательным для наших клиентов. Роуминг – это суть того, что делает связь и коммуникации мобильными.

Мы будем развивать инновации, создавать привлекательные решения и ставить интересы 4,5 миллиона наших клиентов главным приоритетом во время принятия решений», - отмечает Вахид Мурсалиев.

Получить дополнительную информацию можно, посетив: https://www.azercell.com/ru/personal/roaming/internetroaming/.

Для более подробной информации необходимо обратиться по адресу [email protected].

ООО Azercell Teleсom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые представила в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представила в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного Золотого сертификата İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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