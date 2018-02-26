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Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

Сегодня в 10:18 ~ 1 минута на чтение 4401
Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом
Восьмикратный Олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт заявил о том, что подписал контракт с профессиональным футбольным клубом.

«Я подписал контракт с футбольной командой! С какой именно? Узнаете 27 февраля», - написал Болт на своей странице в Твиттере.

Отметим, что Болт ранее неоднократно заявлял, что хочет стать футболистом, причём контракт он хотел бы подписать со своим любимым клубом «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что легендарный 31-летний ямайский атлет завершил карьеру спринтера летом 2017 года.

Ф.Р.

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