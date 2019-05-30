Уникальный дар фонду Музейного центра «Ичеришехер» - ценные монеты Ширваншахов Фарибурза I, Ахситана I и Фарибурза III – ФОТО

Заслуженный инженер Азербайджана, независимый коллекционер-нумизмат, директор ООО «Нум.Аз» Ровшан Ахмедов уже много лет сотрудничает с Музейным центром «Ичеришехер» Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

С целью популяризации и расширения деятельности музейного дела Ровшан Ахмедов подарил фонду Музейного центра «Ичеришехер» ценную коллекцию - серебряную монету времен Ширваншахов Фарибурза I (1063–1096), медные монеты периода правления Ахситана I (1160–1197) и Фарибурза III (1225–1243), а также денежную единицу Парфянского государства первого тысячелетия до нашей эры и образцы денег различных государств.

Ровшан Ахмедов также принимал активное участие в создании экспозиции нумизматики, отражающей денежные единицы Азербайджана в разные исторические периоды.

Достоин высокой оценки вклад Р.Ахмедова в выставку под названием «Наследие Ширваншахов в музеях мира», организованную во время проведения 1-й Международной научной конференции «Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов» 23-24 октября 2018 года. Он предоставил для широкой аудитории образцы денежных единиц из личной коллекции периода правления великих Ширваншахов, оставивших неизгладимый след в истории - Фарибурза I, Манучохра III, Ахситана I, Кавуса, Фарибурза III, Шейх Ибрагима I, Халилуллаха I и Фаррух Ясара.

За активное участие в организации экспозиций Музейного центра «Ичеришехер» Р.Ахмедов награжден «Золотой карточкой» члена клуба «Друзья музея» и Почетной грамотой.