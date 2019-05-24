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Украинка получила ожоги в известном бакинском солярии

Сегодня в 10:12 ~ 1 минута на чтение 388
Украинка получила ожоги в известном бакинском солярии

Гражданка Украины Алла Сикорская получила ожоги в известном бакинском солярии Megasun Solarium Studio.

Как сообщили 1news.az в Республиканском ожоговом центре, пациентка поступила к ним из солярия, расположенного на улице Пушкина в Сабаильском районе Баку.

«Она пожаловалась на то, что во время сеанса в солярии получила обширный ожог шеи, грудной клетки, живота и ног. Обследование подтвердило, что у девушки ожог первой степени, в связи с чем ее  госпитализировали.

После прохождения курса лечения девушка была выписана из нашего медучреждения по собственному желанию», - отметили в центре.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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