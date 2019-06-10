УЕФА: «Баку оставит поразительное впечатление, когда впервые примет Евро»

Ровно через год Баку станет одним из 12 городов, которые примут чемпионат Европы-2020.

Официальный сайт УЕФА подготовил большой материал о Баку, пообщавшись с генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым.

В материале под названием «Прекрасный Баку» рассказывается о подготовке города к матчам Евро, о том, почему каждый любитель футбола обязательно должен посетить столицу Азербайджана в следующем году.

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«Несмотря на то, что Баку является относительным новичком в мире проведения международных спортивных мероприятий, город смог зарекомендовать себя как популярное направление, которое может предложить многое.

Баку готовится стать одним из 12 городов, которые примут Евро-2020. Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов рассказывает о планах ассоциации относительно Евро, почему Баку является прекрасным местом для футбольных фанатов, а также о наследии, которое создается.

«Мы выстроили стратегию, чтобы в будущем Баку стал спортивным хабом, и постепенно мы идем к этой цели. Баку станет спортивным хабом», - говорит он, отмечая, что ассоциация и заинтересованные стороны уже стремятся сделать Евро успешным для Баку.

Итак, что привлекло Баку, который называют Городом ветров, стать хозяином чемпионата Европы? Город принимает большое количество международных соревнований, а для АФФА развитие футбола является большой мотивацией.

«Наследие, которое останется после Евро, будет иметь большое значение для развития этого вида спорта. Больше людей начнет играть в футбол, - рассказывает Эльхан Мамедов. - Футбол - это спорт, а спорт никогда не перестанет расти. Более того, за последние годы его популярность заметно возросла. Да, есть и другие виды спорта, и интерес к ним тоже возрос. Тем не менее футбол всегда остается самым популярным видом спорта.

Для нас важно поддерживать уровень интереса к футболу как в стране, так и в регионе. Больше детей будут играть в футбол, больше детей будут выходить на улицу, оставлять свои компьютеры и играть в футбол. Это, в свою очередь, способствует здоровому образу жизни и формированию здоровой нации».

В полной гармонии

Баку - крупнейший город на побережье Каспийского моря и самая низко расположенная столица в мире - 28 метров ниже уровня моря. В Баку также находится Бакинский Олимпийский стадион, где и пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал Евро-2020.

Город в последние годы стремительно расширяется. При этом Баку может похвастать богатым историческим наследием, включая Ичери шехер (Старый город), где расположены различные культурные объекты и величественный Дворец Ширваншахов – комплекс XV века. Эльхан Мамедов с нетерпением ждет встречи с фанатами со всей Европы.

«Преимущество Баку в том, что этот город гармонично сочетает в себе историческую и современную части с многочисленными достопримечательностями. Кроме того, Баку является спортивным центром, где проводятся различные мероприятия. Таким образом, туристы смогут насладиться тремя основными сторонами города во время пребывания в Баку. Все эти объекты находятся очень близко друг к другу, некоторые даже в нескольких минутах ходьбы», - говорит Э.Мамедов.

Вечеринка, которую нельзя пропустить

Эльхан Мамедов рассчитывает на то, что Евро-2020 оставит глубокий след и окажет влияние на жителей Баку: «К 2020 году мы пишем в Баку и соседних странах историю Евро. Мы хотим, чтобы весь регион почувствовал на себе острые ощущения от Евро. В рамках чемпионата Европы в городе будут организованы различные мероприятия. Мы также увеличим продолжительность работы фан-зоны, чтобы люди приходили туда и получали удовольствие. А затем шли на стадион, чтобы поддержать свою сборную.

Фан-зоны будут построены до начала мероприятия. Возможно, они будут открыты за 30 дней до начала матчей. Волонтеры, фанаты и туристы смогут почувствовать себя частью мероприятия. Это очень важно. Думаю, это даже создаст конкуренцию среди принимающих городов, у каждого из которых будут свои фанаты.

Мы намерены проводить различные мероприятия, связанные с Евро. У нас будет календарь событий для продвижения Евро-2020».

Послание Эльхана Мамедова фанатам звучит так: «Просто наслаждайтесь Евро как можно больше. Мероприятие продлится 30 дней. Воспользуйтесь возможностью взять 30 выходных и насладиться всеми 12 принимающими городами».

Баку

Расположенный на берегу Каспийского моря, Баку является самым восточным из принимающих Евро-2020 городов. Баку оставит поразительное впечатление, когда впервые примет Евро. Баку - столица Азербайджана, который называют Страной огней. Одной из достопримечательностей города является Янардаг – горящая гора.

А расположенные в центре города небоскребы Flame Towers придают современный облик древнему городу.

К современным сооружениям относится и Бакинский Олимпийский стадион, который был открыт в 2015 году. На стадионе уже прошел финал Лиги Европы УЕФА, а также матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Матчи Евро-2020

13 июня: матч группы А.

17 июня: матч группы А.

21 июня: матч группы А.

4 июля: четвертьфинал.

Вместимость: 69 000».