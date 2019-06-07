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У сгоревшего торгового центра Diqlas целую полосу оккупировали под парковку - ФОТОФАКТ

Сегодня в 16:26 ~ 1 минута на чтение 623
У сгоревшего торгового центра Diqlas целую полосу оккупировали под парковку - ФОТОФАКТ

Парадоксальная ситуация сложилась сейчас на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, в поселке «8-й километр».

Как сообщает 1news.az, у сгоревшего торгового центра Diqlas неизвестные предприимчивые люди создали платную стоянку и, самовольно захватив одну из полос движения проспекта, превратили ее в парковку. При этом ни чеков водителям, ни налогов государству самопальные парковщики, естественно, не дают.

Парадоксальным образом прямо напротив, через проспект, есть большая надземная парковка. Но это не смущает ни парковщиков, ни их клиентов, которые создают огромную пробку на проспекте Гара Гараева.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя ситуацию, налицо грубое нарушение правил остановки и стоянки (парковки).

«Этим должны заняться сотрудники Бакинского транспортного агентства, потому что за парковку в столице отвечают они. Такая парковка недопустима. Нормальный, здравомыслящий водитель никогда не припаркует автомобиль в таком месте», - заявил В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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