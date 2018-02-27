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У Неймара диагностирована серьезная травма

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 885
У Неймара диагностирована серьезная травма
Как известно, нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче чемпионата Франции против «Марселя».

Нападающий во время борьбы за мяч неудачно поставил ногу на газон, в результате чего не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.

Как стало известно позже, травма бразильца оказалась довольно серьёзной – у форварда было диагностировано растяжение правой лодыжки, а также трещина пятой плюсневой кости.

По предварительной информации восстановление Неймара займёт минимум 2 недели, что исключает его участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Ф.Р.

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