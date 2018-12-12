Турция представила новый вертолет Gökbey - ФОТО

Власти Турции готовы поддержать любые инициативы по росту экспорта оборонной продукции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в ходе антитеррористических операций в Сирии применялись только технологии и вооружение отечественных производителей.

«Операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" были проведены Турцией без какой-либо поддержки извне. И все это стало возможным благодаря отечественному оборонпрому», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что благодаря усилиям властей Турция за последние 16 лет достигла больших успехов в сфере оборонной промышленности.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день в Турции реализуются 650 оборонных проектов на сумму в 60 миллиардов долларов.

«Достижения Турции последних лет в сфере оборонпрома являются только началом. Очередные шаги Анкары в оборонной сфере будут более активными и решительными. Мы не остановимся до тех пор, пока Турция не будет полностью удовлетворять свои стратегические потребности в сфере обороны», - пообещал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция не только наладила производство РСЗО Kasırga, Bora и управляемых ракет Som, но и разрабатывает новые системы вооружения. Мы стремимся увеличить радиус действия нового вооружения и наладить местное производство. После завершения испытаний Турция выйдет на новый уровень развития оборонных технологий.

«Ударные вертолеты АТАК будут модернизированы и станут более мощными. Мы продолжим создавать отечественный военный самолет», - продолжил президент.

Эрдоган заявил также о создании нового отечественного вертолета.

Президент сообщил, что многофункциональный вертолет T625 будет носить название Gökbey.

Глава государства осмотрел вертолет.

Эрдоган вновь потребовал от ведомств Турции не импортировать продукцию, которая не имеет особого стратегического значения.

Anadolu Ajansı