Турция не планирует передавать С-400 Азербайджану

Анкара не имеет намерений передавать поставляемые Россией зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Катару и Азербайджану, заявил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

О возможной передаче Анкарой С-400 Катару и Азербайджану писали турецкие СМИ.

«Речь не идет о планах разместить С-400 в Катаре или Азербайджане. Подобный вопрос никогда нами не обсуждался. Эта информация постоянно муссируется в СМИ. На самом деле нет никаких сложностей по этому вопросу.

Мы заключили соглашение с Россией, и сейчас обговариваем сроки поставок. Если Россия решит продать комплексы Азербайджану, она сделает это напрямую, без посредников. Тем более, что эти страны поддерживают хорошие отношения»,- сказал Чавушоглу.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Эльшан Рустамов