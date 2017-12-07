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Турция назвала решение Трампа по Иерусалиму безответственным

Сегодня в 00:55 ~ 1 минута на чтение 324
Турция назвала решение Трампа по Иерусалиму безответственным

Турция осуждает решение США о признании Иерусалим столицей Израиля, это безответственный и противоречащий международному праву шаг, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим. Это решение противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН", — написал Чавушоглу в Twitter.

РИА Новости

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