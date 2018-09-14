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Турчанка возглавила представительство ВОЗ в Азербайджане – ФОТО

Сегодня в 16:22 ~ 1 минута на чтение 694
Турчанка возглавила представительство ВОЗ в Азербайджане – ФОТО

Специалист из Турции в области управления здравоохранением Ханде Харманчи (Hande Harmanci) назначена на должность главы представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане (ВОЗ).

За плечами доктора Харманчи – 28 лет опыта преподавания и исследований в области здравоохранения. Также она – выпускница программы «Женщины-лидеры на пространстве ООН».

О новом назначении сообщили в пятницу в офисе Программы развития ООН в Азербайджане (UNDP Azerbaijan).

До назначения доктор Харманчи 13 лет работала в различных структурах ВОЗ: она присоединилась к организации в роли советника по медицинскому образованию, затем работала в рамках Глобальной программы ВОЗ по гриппу, позднее – в рамках Глобальной программы ВОЗ по гепатиту.

Национальный офис ВОЗ в Азербайджане был основан в июне 1994 года для оказания помощи в осуществлении программ организации в стране. В офисе работают шесть сотрудников, в том числе эксперты по ВИЧ/СПИД, туберкулезу, малярии, птичьему гриппу, Международным медико-санитарным правилам, болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, и иммунизации.

Роль национального офиса ВОЗ состоит в том, чтобы отвечать на запросы данной страны в отношении предоставления поддержки в процессе формирования политики, направленной на устойчивое развитие здравоохранения, используя целостный подход к системе здравоохранения.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с соответствующими национальными учреждениями и международными партнерскими организациями.

Елена Остапенко, Э.Т.

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