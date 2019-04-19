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Турал Гянджалиев о встрече Дюма с Хуршудбану Натаван - ВИДЕО

Сегодня в 12:17 ~ 1 минута на чтение 417
Турал Гянджалиев о встрече Дюма с Хуршудбану Натаван - ВИДЕО

Руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев представил информацию о встрече известного французского писателя Александра Дюма с дочерью Мехтигулу хана, сына последнего властителя Карабаха Ибрагим Халил хана Джаваншира – Хуршудбану Натаван в ходе его визита в Азербайджан в 1858-1859 годах.

Как сообщает 1news.az, в видеосюжете Турал Гянджалиев указывает, что после визита писатель издал книгу, посвященную путешествию на Кавказ, в которой описал увиденное в деталях.

«Французский художник, который был вместе с ним во время путешествия, Жан-Пьер Муане также встретился с Натаван и ее мужем Хасай ханом Уцмиевым. Он был настолько впечатлен, что решил нарисовать портрет их семьи», - говорит Т.Гянджалиев.

Он напомнил, что первый водопровод в Шушу был проведен по ее решению.

«Ее имущество было уничтожено в результате армянской агрессии в 1992 году», - указал Т.Гянджалиев, отметив, что после возвращения в Нагорный Карабах азербайджанская община восстановит наследия Натаван.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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