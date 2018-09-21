Требуются креативные наркоманы: в Канаде нанимают дегустатора каннабиса – ФОТО

Канадский производитель каннабиса A Higher Level Of Thought набирает добровольцев, готовых тестировать продукт.

Об этом пишет Нож со ссылкой на Mashable.

Тестировать новый продукт «заядлым торчкам», которые, к слову, могут в будущем пойти на повышение – войти в комитет по качеству компании, - предлагают за 50 долларов в час. Работа творческая: дегустаторы должны будут делиться впечатлениями от продукта, причем, публично: в соцсетях или видеоблогах, допустимы прямые эфиры. Труд не будет непосильным – работать можно будет только по 12 часов в месяц.

Дедлайн для заявок — 17 октября.

Заинтересовавшимся соискателям придется преодолеть лишь одну сложность: переехать в Канаду. Кстати, в июне этого года Канада стала вторым государством после Уругвая, полностью разрешившим употребление марихуаны.

на фото – марихуана под микроскопом

Н.А.