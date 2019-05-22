Трансформация образа принцессы Турандот. Азербайджанцы представили проект в Венеции – ФОТО

9 мая в Венеции состоялась презентация звуковой инсталляции Turandokht. Radio Riddles в одном из старейших ботанических садов Европы.

Данный проект состоял из десятков музыкальных композиций, оперных арий, песен, звуков, стихов на различных языках, являясь результатом творческого союза художника Фархада Фарзалиева, поэтессы Лейли Салаевой, куратора Асли Самедовой и искусствоведа Джахангира Селимханова.

Вдохновившись поэмой Низами Гянджеви «Семь красавиц», в частности, историей многовековой трансформации притчи о красном цвете и появлении образа принцессы Турандот в ряде европейских литературных и музыкальных произведений, авторы задались вопросом: «Какой же будет образ современной Турандот, какими будут ее мысли и мечты?»

Авторы готовились к проекту на протяжении полутора лет, привлекли более 40 музыкантов, певцов и актеров из десяти стран. Презентация проекта состоялась в декабре 2017 года во Дворце Ширваншахов в Ичери шехер. Что же касается презентации проекта в Италии, то она была реализована при поддержке альтернативной арт-платформы Ta(r)dino 6, совсем недавно обосновавшейся в историческом доме Старого города Баку. Цель Ta(r)dino 6 - поддержка художников из Азербайджана и других стран в их самых смелых задумках.

Отметим, что проект получил предложение вернуться в Венецию и посетить ряд городов Европы.

1news.az