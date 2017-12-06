Трамп признает Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей его администрации. На сегодня запланировано заявление президента по этому вопросу, заявила представитель Белого Дома Сара Сандерс.

Она не уточнила, о чем именно собирается говорить Трамп. Один из проводивших закрытый брифинг чиновников Белого дома заявил, что Трамп, принимая решение об объявлении столицей Иерусалима, руководствовался «исторической действительностью». Он подчеркнул, что там находится и израильское правительство, и Верховный суд страны.

Politico, также со ссылкой на высокопоставленного чиновника, отмечает, что Трамп настаивает на «неделимости» Иерусалима. В Белом доме не считают, что признание Иерусалима может негативно сказаться на палестино-израильском урегулировании. «Отсрочка признания Иерусалима в качестве столицы Израиля ничего не дала для достижения мира уже более двух десятилетий», - заметил один из собеседников издания.

Вопрос о переносе американского посольства в Израиле пока будет отложен. Собеседник издания отмечает, что у американской дипмиссии нет на примете подходящего здания. Кроме того необходимо решить вопросы безопасности персонала. На прошлой неделе Госдепартамент по дипломатическим каналам связи распорядился повысить уровень безопасности в посольствах США по всему миру перед заявлением Трампа.

vedomosti.ru