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Тольдо, Оуэн и руководство АФФА на Фестивале болельщиков в Баку – ФОТО

Сегодня в 11:27 ~ 1 минута на чтение 71
Тольдо, Оуэн и руководство АФФА на Фестивале болельщиков в Баку – ФОТО

Вчера на Приморском Бульваре стартовал Фестиваль болельщиков, приуроченный к финалу Лиги Европы УЕФА, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщает 1news.az, на церемонии открытия приняли участие звездные игроки Франческо Тольдо и Майкл Оуэн, глава местного Организационного комитета, первый вице-премьер Ягуб Эюбов, президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и другие официальные лица.

В рамках фестиваля прошла автограф-сессия Франческо Тольдо и Майкла Оуэна. Фестиваль продлится до 29 мая.

Теймур Максутов

 

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