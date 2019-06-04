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Тимати даст сольный концерт на «Жаре-2019»: обновлена программа фестиваля - ФОТО

Сегодня в 16:57 ~ 1 минута на чтение 508
Тимати даст сольный концерт на «Жаре-2019»: обновлена программа фестиваля - ФОТО

До старта международного фестиваля «Жара-2019» остались считанные недели.

Фестиваль «Жара» пройдет в столице Азербайджана уже в четвертый раз – стартует грандиозное музыкальное мероприятие 25 июля и продлится до 28 июля.

Организационный комитет «Жары-2019» представил в социальной сети Instagram обновленную фестивальную программу, которая включила в себя еще больше любимых артистов и хитов на все времена.

Отметим, что списки артистов, которые примут участие в фестивале, будут еще дополняться, и соответственно в программе возможны изменения.

«Жара-2019» откроется грандиозным гала-концертом, во второй день состоится творческий вечер группы «Любэ», а также музыкальный поединок Стаса Михайлова и Григория Лепса, который также даст сольный концерт в третий фестивальный день.

Третий день «Жары 2019» будет посвящен хитам 90-х и нулевых, а в четвертый день состоится сольный концерт звезды российского рэпа Тимати; в целом же день будет посвящен поколению Z.

Более подробно ознакомиться с обновленной фестивальной программой и ее звездными участниками можно, просмотрев нижеприведенные афиши.

В.Ф, Г.Р.

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