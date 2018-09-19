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The Jerusalem Post: Визит Либермана демонстрирует факт укрепления отношений между Израилем и Азербайджаном

Сегодня в 14:40 ~ 7 минут на чтение 221
The Jerusalem Post: Визит Либермана демонстрирует факт укрепления отношений между Израилем и Азербайджаном

13 сентября делегация во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

В Баку Авигдор Либерман провел встречи с военным и политическим руководством этой крупнейшей страны Южного Кавказа. На встрече с израильской делегацией Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о расширении взаимоотношений между странами в экономической, военной, культурной и туристической сферах. Стороны выразили надежду, что этот визит будет способствовать расширению двустороннего стратегического партнерства.

Об этом в своей статье «Визит Либермана демонстрирует факт укрепления отношений между Израилем и Азербайджаном» во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Автор статьи отмечает, что во время визита министр обороны Израиля Авигдор Либерман также встретился с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, министром внутренних дел Рамилем Усубовым и другими официальными лицами, обсудив аспекты региональной безопасности и перспективы сотрудничества, партнерство в политической, военной, военно-технической сферах.

«Стоит подчеркнуть, что в самые трудные моменты эти страны всегда рядом друг с другом, всегда оказывают друг другу взаимную поддержку. Наряду с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с израильской стороны именно Авигдор Либерман является одним из настоящих архитекторов азербайджано-израильского стратегического партнерства. С израильской стороны именно внешнеполитическая концепция Авигдора Либермана превратила Азербайджан из страны постсоветского пространства в стратегического партнера Государства Израиль. Именно Либерман осознал стратегическую значимость и геополитическую важность Азербайджана в регионе», - подчеркивает Арье Гут.

Израильский эксперт в своей статье отмечает, что Азербайджан находится на Южном Кавказе в сложном «геополитическом окружении».

«Несмотря на сложный геополитический лабиринт региона, Азербайджан успешно проводит свою сбалансированную и многовекторную внешнюю политику и умудряется сохранять стабильность. Авигдор Либерман известен как решительный и очень прагматичный политик, способный защитить интересы своей страны и народа.  В отличие от многих израильских политиков, общеизвестно, что Авигдор Либерман человек слова, если он что-то сказал или пообещал, то непременно это сделает, он умеет хранить верность друзьям. Он ищет настоящих друзей Израиля, и его интерес к региону и конкретно его ставка на Азербайджан как на геополитического и геоэкономического лидера совершенно оправданы. Это - первый официальный визит Авигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны, и его теплые, добродушные и искренние встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, а также с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым — важный исторический шаг и новый этап в развитии и укреплении отношений между Израилем и Азербайджаном», - отмечает Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

 Эксперт подчеркивает, что азербайджано-израильские отношения носят позитивный характер и представляют сегодня настоящее стратегическое партнерство. «Азербайджано-израильское торговое сотрудничество процветает и составляет почти 4.5 миллиарда долларов. Раньше основное внимание уделялось нефтегазовой отрасли, оно в настоящее время распространяется на другие сегменты экономики, включая сельское хозяйство, здравоохранение, высокотехнологичное, военно-техническое сотрудничество. Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти», -пишет эксперт.

Вспоминая апрельские события 2016 года, Арье Гут отмечает в статье, что именно военное сотрудничество Азербайджана и Израиля кардинально изменило баланс сил в регионе и Вооруженные силы Азербайджана за несколько дней практически уничтожили передовые части армянской оккупационной армии. «Что касается критики Армении, я бы сказал, что Азербайджан и Израиль сами выбирают своих друзей и партнеров, и эти страны сами определяют уровень стратегического сотрудничества в военно-технической сфере. Более того, никто не имеет права вмешиваться в это крепкое стратегическое партнерство.

У Армении нет как независимой политики, независимой оборонной стратегии, так и политики военных закупок. Для поставок оружия Армении Израилю следует иметь стратегические отношения с этой страной, а в действительности эти отношения Израиля с Арменией находятся на нулевом уровне, их практически нет. У Армении нет финансовых средств для заключения серьезных контрактов на поставку военной техники с израильскими военно-промышленными компаниями. С коммерческой точки зрения у Армении нет никаких экономических перспектив.

Изолированная в регионе Южного Кавказа, Армения из-за оккупации азербайджанских земель остается реально за пределами основных геополитических и геоэкономических проектов, связанных с газовыми и нефтяными ресурсами Каспийского моря. Также Армения осталась в стороне от недавно претворенного в жизнь логистического проекта на Южном Кавказе -  железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - отмечает Арье Гут. 

Касаясь конфликта между Азербайджаном и Арменией, Арье Гут приводит в статье слова министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, который заявил: «Мы должны и будем восстанавливать нашу территориальную целостность. Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана. Мы укрепляем нашу армию и предпримем все необходимые действия в любое время. Азербайджан будет силой освобождать свои земли. На протяжении более 26 лет наши земли находятся под оккупацией, и мирные переговоры не дали никаких результатов. Враг должен недвусмысленно понять, что мы никогда не смиримся с оккупацией наших земель».

Параллельно со всем этим, израильский эксперт отметил в статье, что сегодня в Азербайджане проживает очень влиятельная еврейская община, насчитывающая 25 000 человек. «Под патронажем Президента Ильхама Алиева были построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Южном Кавказе. Планируется скорое открытие в Азербайджане первого еврейского музея, который станет первым еврейским музеем на Южном Кавказе.

 Известный на весь мир древний поселок Красная Слобода в городе Губа, на севере Азербайджана, насчитывающий более 3500 жителей, является единственной еврейской деревней за пределами Израиля, гордостью Азербайджана. Ильхам Алиев уважаем израильским обществом за его теплое и заботливое отношение к еврейской общине Азербайджана. Отношения между Израилем и Азербайджаном, азербайджанцами и евреями нельзя объяснить лишь взаимными интересами. Общие ценности и общая история пронизывают современные израильско-азербайджанские отношения. Эти две страны имеют тесные человеческие связи и решимость поддерживать друг друга», - пишет Арье Гут.

По словам израильского эксперта, Азербайджан является великолепным образцом мультикультурализма, толерантности и взаимоуважения.

«Это 2600-летнее позитивное и теплое отношение к евреям еще больше усиливает симпатию и восхищение этой замечательной страной и ее народом. Государство Израиль поддерживает Азербайджан и призывает к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана. Визит Либермана открыл новую страницу в укреплении и углублении отношений между странами и народами», - резюмирует Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

А.А.

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