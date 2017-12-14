The Jerusalem Post: «Поддерживая популяризацию террористов, Армения превратила фашизм в государственную политику»

В последнее время в некоторых странах мира наблюдается популяризация фашизма и терроризма, а также нетерпимость по отношению к другим народам и нациям.

Исходя из этого, недавно Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, под названием «Борьба с неонацизмом и другими его видами, которые служат пропаганде и героизации фашизма, расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ней нетерпимости». Хочу заметить, что к сожалению, эта резолюция немного даже запоздала, ее надо было принять еще несколько лет назад.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Возвеличивая террористов, Армения превратила фашизм в государственную политику» (http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/By-promoting-terrorists-Armenia-made-propaganda-of-fascism-state-policy-517647), опубликованной 13 декабря в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

Автор статьи подчеркивает, что еврейский народ один из тех, который больше всех пострадал от фашизма, терроризма и антисемитизма. "Позиция Израиля по этой резолюции однозначна и непоколебима, она на благо всему человечеству, так как еще свежо в памяти наших отцов и дедов итоги пропаганды фашизма в Германии. Холокост - это страшное и невыносимое для памяти еврейского народа слово. Это – боль, страдание, унижение, оскорбление, зверство, варварство, массовое уничтожение еврейского народа со стороны озверевшего и оголтелого фашистского режима. Мы не вмешиваемся в суверенные права народов трактовать свою историю, историческое прошлое и увековечивать память своих национальных героев. Но мы не должны молчать, когда в национальных героев превращаются люди, причастные к чудовищным преступлениям Холокоста. И сейчас, когда нацизм поднимает голову то в Армении, то в Украине, а то еще где-то, израильтяне не могут и не должны за этим молча наблюдать. Так как популяризацию нацизма, терроризма и фашизма, нужно пресекать и останавливать раньше, чем пожар, оно имеет свойство распространяться быстрее, чем огонь, потом может быть поздно" – подчеркивает израильский аналитик.

По мнению Гута, в Азербайджане на эту резолюцию также отреагировали положительно, чего и следовало ожидать, так как в Азербайджане мультикультурализм и толерантность поддерживаются на государственном уровне. "Толерантность и мультикультурализм азербайджанского народа веками позволяет ему находить общий язык с представителями различных национальностей и конфессий. Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Азербайджан является островком мира, стабильности, сотрудничества и взаимопонимания между народами и конфессиями. В сегодняшнем брутальном мире, когда во многих странах Европы и арабских странах проявляется национализм, ксенофобия и шовинизм, а также свирепствуют антисемитизм, в Азербайджане никогда не было и нет этих фактов, как все национальные меньшинства, так и еврейская община всегда здесь была интегральной частью общества.

Всем известно, что азербайджанская нефть сыграла большую роль в победе во второй мировой войне. Азербайджанский народ также внес большой вклад в завоевание победы над фашизмом и ради победы во второй мировой войне Азербайджан понес многочисленные жертвы. Многочисленные беженцы и вынужденные переселенцы в этой войне, большинство из которых были евреи, нашли убежище в Азербайджане. Среди них были и члены моей семьи, которые спаслись благодаря гуманности и толерантности азербайджанского народа"- отмечает автор статьи.

По мнению Арье Гута, не во всех странах картина была такой, невольно бросаешь взгляд и на другие государства, где картина совершенно иная. " Например, в другом государстве Южного Кавказа - Армении ситуация совершенно противоположная. Правда для видимости Армения также голосует за вышесказанную резолюцию, однако параллельно с этим в Армении на государственном уровне пропагандируется идеология фашизма, расовая дискриминация и армянским нацистам, которые тесно сотрудничали с фашистской Германией, возводятся памятники, в их честь называются улицы, площади, учебные заведения, стратегические центры и т.д. Популяризация фашизма, антисемитизма и терроризма стала в этой стране Южного Кавказа интегральной частью государственной политики. В Армении наряду с антиазербайджанизмом, также свирепствует и антисемитизм"- пишет автор статьи.

Как верно отметил политолог Моше Беккер: «В 1998 году армянский политолог профессор Игорь Мурадян опубликовал в газете «Голос Армении» статью, в которой он открыто, встал на сторону нацистской идеологии. Оказывается, еврейско-армянское противостояние – это конфликт между семитами и арийцами. Не ограничиваясь обвинениями евреев в так называемом «геноциде» армян он пытается доказать, что именно этот народ и государство Израиль стоят за конфликтом в Нагорном Карабахе. Четырьмя годами позже в Ереване вышли книга «Национальная система» Ромена Епископяна. Она была выпущена официальным объединением армянских писателей. В этом «научном труде» автор не только обвиняет евреев во всех бедах армян, но заодно отрицается самая страшная страница еврейского народа - Холокост, называя его «еврейской выдумкой с целью опорочить арийцев». Как всегда в данном случае происходит подмена понятий».

Гут отмечает, что обвиняя евреев в своих бедах, Армения параллельно проводит политику популяризации генерала СС фашистской Германии Гарагена Нжде, Драстамата Канояна(известного по прозвищу «Дро»), террориста Монте Мелконяна и других им подобных, как «национальных героев», увековечивает их память и имена.

" В свое время сформированная Гарегиным Нжде шовинистическая армянская национальная идеология с расистским уклоном на современном этапе является основной идеологией Республиканской партии Армении и правительства Армении во главе с Сержом Саргсяном. В мае 2016 года в Ереване Саргсян сам лично принял участие при открытии памятника фашисту Нжде. Самое страшное и возмутительное то, что фашистская идеология под названием «Нждеизм» включена в Армении в программу учебных заведений, и молодое поколение воспитывается на этих «ценностях».

Как, скажите нам, реагировать на памятник пособнику нацистов, фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване. Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечества? Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично для меня, для человека, чей дедушка потерял всех членов своей семьи, которые были уничтожены фашистами в Украине, – это невыносимая боль в душе. Именно поэтому для меня это и личная трагедия" – пишет Арье Гут в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

Автор статьи подчеркивает, что это можно назвать бомбой замедленного действия, так как молодежь, выросшая на такой идеологии, в будущем будет продолжать дело фашизма и терроризма. "При финансовой поддержке правительства Армении издана книга под названием «Гарегин Нжде и его учение», о нем снят фильм, который обошелся в несколько миллионов долларов США. Вот на что расходуют в Армении финансовую помощь США и России - на популяризацию нацизма, фашизма и терроризма. Эта государственная политика Армении является примером крайнего неуважения к миллионам людей, погибшим в борьбе против фашизма во II Мировой войне, их близким и ветеранам, особенно гражданам бывшего СССР, которые имеют исключительные заслуги в завоевании победы над фашизмом. Здесь возникает вопрос – неужели у армян не было других героев, кроме фашистов Нжде, Дро?

В Армении, наряду с фашизмом, на государственном уровне проводится политика героизации терроризма. Если взглянуть на терроризм, то можно увидеть, что между ним, нетерпимостью и экстремисткой идеологией мало различий" – пишет Арье Гут.

Как верно отметил политолог Моше Беккер: «Достойными продолжателями идей антисемитизма и антитюркизма стала созданная в 1975 году Армянская секретная армия освобождения Армении – АСАЛА. Ее цель «освобождение» традиционных армянских земель, выплата репараций со стороны турецкого правительства и публичное признание турецким правительством, так называемого, «геноцида» 1915 года. В 1980 году главой АСАЛА стал Акоп Акопян (Абу Джихад), который родился в Ираке. Акопян принимал активное участие в убийстве членов олимпийской сборной Израиля в 1972 году в Мюнхене. Так, логика национализма привела армянских шовинистов в ряды международного террористического альянса, осужденного мировым сообществом».

Недавно пресс-секретарь МИДа Азербайджана Гаджев в своем заявлении привел интересные факты: «Террорист «АСАЛА» Варужан Гарабедян, совершивший во Франции теракт в аэропорту Орли в 1983 году, в 2000 году при загадочных обстоятельствах был освобожден из заключения во Франции и как герой встречен и награжден в Армении. Варужан Гарабедян в настоящее время является одной из криминальных опор режима военной диктатуры Армении.

Другой пример, который он привел, касается одного из руководителей Армянского национального комитета Америки Мурад Топаляна. Он отметил: «Имея тесные связи с политическими руководящими кругами США, Тополян организовывал и направлял на территории США террористические акты по линии «АСАЛА». После того, как его террористические деяния были доказаны, данное лицо было осуждено на минимальный срок и в настоящее время вновь действует как один из руководителей Армянского национального комитета Америки, тесно контактирует с политическими кругами США, осуществляет лоббистскую деятельность, проводит антиазербайджанскую пропаганду. К сожалению, Мурад Топалян как и другие его сторонники находятся в том же ряду «национальных героев» Армении».

Недавно американский журналист, политобозреватель Питер Тейс написал: «Армения развязала террор против своего соседа – Азербайджана. В результате этого азербайджанскому народу пришлось пережить потери и беды». Он выразил сожаление в связи с тем, что такие ведущие мировые центры силы как ЕС и США хранят молчание в ответ на террор, совершенный Арменией против мирного азербайджанского населения. «Я призываю мировое сообщество отреагировать на действия фашистского режима Сержа Саркисяна. Через территорию Нагорного Карабаха армяне поставляют на мировой рынок наркотики. От этого страдает и Запад. Армяне нанесли серьезный урон этнокультуре и окружающей среде Азербайджана. Армения является угрозой для Европы и всего мира», - подчеркнул Питер Тейс.

Насчет данной проблемы написала и российский автор Ольга Сухова, которая выразила возмущение жителей российского города Армавир установкой таблички армянскому лидеру Нжде, который сотрудничал с нацистами. Активисты города каждый год требуют снести табличку Нжде. А кубанский историк Сергей Новиков пишет: «Мемориальная доска этому человеку - это пропаганда национал-социализма». В статье автор спрашивает: «Как так можно? Рядом с памятными досками героям Великой Отечественной войны установить табличку армянского лидера, который сотрудничал с нацистами?

В 1941 году Нжде вошел в созданный в 1942 году в Берлине состав «Армянского национального совета» и призвал своих земляков к вооруженной борьбе против СССР. За сотрудничество с фашистами Нжде осудили на 25 лет и посадили в тюрьму, где он и скончался от болезни в 1955 году. И вдруг 57 лет спустя в Армавире (к этому городу Нжде не имеет никакого отношения, здесь просто живут его земляки), на территории армянского храма Успения Пресвятой Богородицы, установили мемориальную доску этому человеку, пишет автор. А год спустя на мемориале появились имена других лиц, причастных к мартовскому геноциду 1918 года в Азербайджане генерал-майору царской армии Андранику Озаняну и Амазаспу Бабаджаняну, которые наряду с азербайджанцами истребили и более 3000 евреев.

По мнению Гута, результаты такой деятельности армянских националистов по популяризации фашизма и терроризма привели к тому, что в последние годы особенно во многих государствах мира Армения и армянские националисты ассоциируются с терроризмом и фашизмом. "На днях даже на российском телеканале «Звезда», который является официальным органом Минобороны России, прошел сюжет, в котором официальный Ереван был обвинен в героизации пособников фашистов. Однако даже это не останавливает Президента Армении и его команду, они продолжают популяризацию террористов и фашистов и это вызов всему миру.

После Нжде, Драстаман Каноян и других, Саргсян и его команда решили популяризировать еще одного международного террориста. Буквально на днях Президент Армении в армянском городе Дилижане принял участие в мероприятии по случаю официальной церемонии открытия военно-спортивного училища имени «национального героя» Армении Монте Мелконяна.

Хотелось бы напомнить о сущности данного национального «героя» Армении, именем которого названы училища, школы и улицы. Мелконян был всемирно известным террористом, который являлся членом террористической организации АСАЛА. Мелконян осуществлял теракты не только в Азербайджане, но и в таких странах Европы, как Италии и Греции. В ноябре 1985 года Мелконян был арестован в Париже и приговорён к 6 годам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и подделку документов. Непонятным образом в 1989 года он был освобождён и выслан в Южный Йемен.

В 1991 году террорист прибыл в азербайджанский Нагорный Карабах, где принимал самое активное участие в массовых убийствах стариков, женщин и детей азербайджанской национальности. В июне 1993 года кровожадный армянский террорист во время боевых действий был ликвидирован азербайджанскими военнослужащими.

Мировому сообществу уже сейчас надо задуматься над вопросом: «Кого собирается готовить это военно-спортивное учебное заведение, которое носит имя террориста? Ответ ясен, оно будет готовить потенциальных диверсантов и террористов не только для Нагорного Карабаха, но и для всех тех стран, где компактно проживают армяне. Эти террористы будут сводить счета с неугодными армянским националистам государствами и лицами" – отмечает автор статьи.

Арье Гут подчеркивает, что Серж Саргсян постепенно претворяет в жизнь идеи террористической партии «Дашнакцутюн» и таких «героев» как Нжде, Дро, Мелконян, которые превратили Армению в моноэтническое государство, что являлось одним из основных целей фашизма.

"Все это дает основание говорить, что Армения - это страна, поддерживающая террор на государственном уровне. И если мировое сообщество и дальше будет замалчивать пропаганду фашизма и терроризма в Армении, то завтра если в центре Еревана появится рядом с памятником Нжде еще и памятник Гитлеру, пусть никто не удивляется" – резюмирует глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.