Тени и силуэты Марьям Новрузи - ФОТО

Ей 16, и она — словно Наташа Ростова на первом балу, ведь это ее первая выставка, первый серьезный экзамен перед широкой публикой.

Она встречает гостей, пришедших поддержать, познакомиться с ее работами. Молодая художница Марьям Новрузи — внучка академика, лауреата Госпремии, заслуженного архитектора Азербайджана Алибека Новрузи, старшая дочь главы Novco Group of Companies, известного предпринимателя Фарида Новрузи.

Выставка называется Kölgələr («Тени») и проходит в самом сердце Ичери шехер — в художественной галерее Гыз галасы QGallery с 19 по 20 сентября - молодая художница представила вниманию посетителей 35 полотен.

Как отметили посетившие выставку специалисты, визуальный ряд работ Марьям экспрессивен, она стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению своего эмоционального состояния через образы. В силуэте, а Марьям использует именно этот художественный прием, фигуры или предметы обычно рисуются сплошным черным пятном на светлом фоне или белым - на темном. В таком рисунке внешние очертания объекта должны быть очень выразительными, без лишних деталей. Силуэты Марьям именно такие и есть — яркие, экспрессивные и выразительные.

Марьям - желанный ребенок в семье, ее появления на свет ждали все родные, она — первый ребенок и первая внучка. Неслучайно родные дали девочке мусульманское имя Марьям — символ женского благочестия и высокой духовности в исламе.

Любовь к искусству у этой семьи в крови, и это отметил дедушка Марьям, знаменитый Алибек Новрузи, открывая выставку любимой внучки — он сказал, что у него в семье дети начинают рисовать, а потом уходят в другую профессию, но в каждом из них присутствует творческое начало. Именно наблюдая за тем, как работает дедушка, маленькая Марьям влюбилась в искусство. Учитель молодой художницы Тамилла Гурбанова, одна из главных персон выставки, говорит, что при первом же общении с Марьям она сразу же обратила внимание на творческое мышление юной девушки: «Это самое главное в художнике: ремеслу можно научить, а творчески мыслить — нет!»

— Через свои картины я делюсь с окружающими эмоциями, — говорит Марьям. — А источником вдохновения может быть все, что угодно — даже то, что многим кажется банальным. Свои идеи я часто черпаю во снах и, проснувшись утром, стараюсь запечатлеть их, чтобы не забыть. Любимые мои художники — Пабло Пикассо и Сальвадор Дали, - их творчество дает мне вдохновение и энергию, я учусь у них.

— Ваша фамилия достаточно известная, я бы даже сказал — авторитетная. Вам комфортно с ней, или она все-таки давит на Вас, требуя максимума ответственности и самоотдачи?

— Напротив, помогает. Это же прекрасно, когда рядом есть успешные творческие люди, которые могут направить тебя, оценить твой труд, дать правильную оценку, что-то подсказать… Кстати, именно родные, особенно мама и папа — мои главные и самые строгие критики. И еще мне кажется, что если человек находит себя и свое предназначение в профессии, то не важно, сколько рядом людей той же профессии, ведь каждый занимает свою нишу, где творчески растет и развивается.

— А кто, кроме родных, направлял Вас в творчестве? У кого Вы учились?

— Мир искусства всегда вызывал во мне живой интерес, еще с тех пор, когда я была ребенком — мне было очень любопытно наблюдать, как работает у себя в мастерской дедушка, было интересно смотреть, как на белом холсте появляются здания... С того момента мое детское любопытство плавно переросло в нечто большее, родные считают, что именно так я родилась как художница, родилась моя любовь к искусству, которое по сей день наполняет мою жизнь яркими красками. Затем в моей жизни появились многочисленные курсы и частные педагоги, но своим главным учителем я считаю известного мастера по изготовлению авторской куклы, члена Союза художников Азербайджана Тамиллу Гурбанову. Именно благодаря ее творческой интуиции и профессионализму я нашла себя, открыла новые направления в искусстве, осознала, что меня вдохновляет, и нашла путь, который искала.

— Вы имеете в виду поп-арт и графику — жанры, в которых сегодня работаете?

— Я люблю разные направления в искусстве, но графика и поп-арт мне нравятся особенно. Когда возникла идея персональной выставки, я захотела подойти к ней креативно — совместить в работах элементы графики и декоративно-прикладного искусства. Общая идейная концепция выставки «Тени» в том, что тень есть оборотная сторона света, и силуэт как нельзя лучше отражает эту идею. Силуэт на ярких красочных фонах смотрится интересно, немного загадочно и контрастно.

Тема «Света и тени» имеет еще и философское значение — тень своего рода двойник человека, наш спутник на всю жизнь и наше второе я.

Теме человека и его двойника, его тени, посвящены многие сказки и художественные произведения. Сегодня SHADOW ART — целое направление в современном искусстве, иногда не требующее даже бумаги и кисти. Многие современные художники создают инсталляции из кусков проволоки, железных листов, самых разных предметов, если хотите — даже из мусора. При свете прожектора правильное декорирование предметов обретает смысл, рождая новый мир из теней. А я в своих работах решила развить тему теней посредством силуэта. Мой главный триптих «Метаморфозы» — яркая иллюстрация этой идеи.

У меня есть еще немало работ, где я использую силуэты и яркие орнаменты — это сочетание меня особенно привлекает. Конечно, сегодня я лишь в начале своего творческого пути, все, что я сейчас представила на выставке, есть некий поиск. На данном этапе все это меня очень увлекает и вдохновляет, а что будет дальше — не знаю… пока.

— А кому первому Вы показываете свои работы?

— По завершении картины у меня возникают двоякие чувства: с одной стороны, радость от сотворенного, с другой — волнение, удалось ли донести задуманное… А первые мои зрители — это родители и мой педагог Тамилла ханум.

— Волновались перед выставкой?

— Конечно, ведь я впервые выставляю свои картины перед большой аудиторией. Я около года готовилась к ней — здесь представлены 35 работ. И мне, как и каждому художнику, хочется найти своего зрителя, тех, кто увидит в моих картинах нечто близкое себе — созвучие со своими эмоциями и видением мира.

— Марьям, я знаю, что в этом году Вы сами обратились в известный университет Vakko Esmod в Стамбуле, сдали экзамены и были зачислены на факультет управления Fashion Business. Я даже где-то прочел, что, поступив в этот университет, Вы стремитесь соединить свои заветные желания: продолжить семейную традицию в области изобразительного искусства и архитектуры и стать модельером, создав нечто новое в мире моды. В самое ближайшее время Вы отправитесь на учебу в Стамбул... Так все же — мода или живопись? В будущем Вы видите себя модельером или все-таки художником? Что Вам ближе?

— Совершенно верно, я буду учиться на дизайнера моды, но, возможно, это придаст новый импульс моему творчеству и отразится в новых художественных работах. Сегодня же точно могу сказать, что буду продолжать поиски и эксперименты — сочетание живописи с графикой, возможно, даже с архитектурой, скульптурой... Хочу учиться всему и в своих работах сочетать несочетаемое.