«Телефон дороже жизни»: В Бакметрополитене парень прыгнул на рельсы за смартфоном

Шокирующий случай безответственности пассажира произошел сегодня утром на станции метро «Кероглу».

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, молодой человек, стоявший на перроне станции, случайно уронил свой мобильный телефон на рельсы.

«Вместо того чтобы обратиться к дежурной по станции за помощью, он самовольно прыгнул на рельсы, чтобы забрать свой телефон. Он был поднят с рельс и передан полиции за то, что прыгнул на пути без разрешения», - подчеркнул Б.Мамедов.

В свою очередь, в Отделе полиции на Бакметрополитене 1news.az заявили, что молодой человек задержан и написал объяснительную по поводу своего поступка, в отношении него начато разбирательство.

Отметим, что находится на рельсах смертельно опасно – рядом с ними в особом изолированном коробе под платформой проходит контактный рельс напряжением свыше 800 вольт, прикосновение к которому приводит к мгновенной смерти. Для того чтобы поднять какую-то упавшую с платформы на рельсы вещь, у дежурной по станции есть специальные длинные «клещи» - надо просто обратиться к ней, а не прыгать на рельсы.

Тимур Рзаев, Э.Т.