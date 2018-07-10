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Тайный приказ по 1 марта: Кочарян прикрывает тылы министром обороны?

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 284
Тайный приказ по 1 марта: Кочарян прикрывает тылы министром обороны?

Приказ о действиях вооруженных сил 1 марта 2008 года принимал министр обороны Армении, а не президент.

Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью онлайн-порталу  Yerevan Today.

Один из вопросов касался сверхсекретного приказа N0038, о котором заявляет эксперт Армянского национального конгресса, бывший замминистра обороны Андраник Кочарян. Именно по этому приказу по демонстрантам начали стрелять боевым оружием, заявляет он.

Заметим, после смены власти в  Армении в апреле-мае 2018 года усилились действия по раскрытию событий 1-2 марта в Ереване. В то время министром обороны был Микаэл Арутюнян, который уже объявлен в розыск.

На вопрос, что собой представляет документ 0038, Кочарян ответил: «Это внутренний документ, и его действия находятся в рамках полномочий Минобороны. По тогдашней конституции, решения министра обороны не требовали утверждения президента. Нелепо обвинять министра в том, что он выполнял свою работу. Насколько мне известно, 1 марта 2008 года армейские подразделения не применяли оружия и не сталкивались с демонстрантами».

Кочарян не стал отвечать на вопрос, какие же действия тогда проводили военные и чего от них требовал приказ 0038.

Незадолго до событий 1 марта Кочарян провел короткую встречу с командующим составом вооруженных сил.

На демонстрациях 1-2 марта 2008 года в центре Еревана погибло 10 человек. После президентских выборов сторонники Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на круглосуточные протесты. Против них было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.

А.А.

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