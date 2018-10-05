«Такой теплый прием». Озил поблагодарил азербайджанских фанатов – ВИДЕО

Звезда лондонского «Арсенала» Месут Озил поблагодарил азербайджанских фанатов за поддержку в матче Лиги Европы против «Карабаха» (3:0).

Как сообщает 1news.az, немецкий футболист турецкого происхождения появился на поле на 65-ой минуте. Фанаты, собравшиеся на Бакинском Олимпийском стадионе, встретили его бурными овациями.

На своей странице в социальной сети Инстаграмм, футболист поблагодарил за теплый прием. «Такой теплый прием. Спасибо Бакинский Олимпийский стадион», - написал он.

За день до матча Озил также попал на страницы СМИ, во время тренировки поиграв с котом, который в это время жил у кромки поля. Футболист в шутку подписал фото «Пожалуйста, не говорите Бальбоа».

Бальбоа – это домашний питомец Озила.

Подготовил Теймур Максутов