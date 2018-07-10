Суда Азербайджанского Каспийского морского пароходства выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия

Суда ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП) задействованы в выполнении дноуглубительных работ в российском секторе Каспия, говорится в сообщении на сайте АКМП.

«Пять судов АКМП выполняют дноуглубительные работы на месторождении имени Филановского по заказу компании Voltar Marine», - отмечено в информации.

В дальнейшем крановое судно «Гурбан Абасов» грузоподъемностью 600 тонн будет привлечено к работам по установке опорного блока платформы на месторождении имени Филановского, а буксирно-снабженческое судно «Яренга» будет задействовано при выполнении якорных операций.

Примечательно, что оператором добычи углеводородов на этом месторождении является ЛУКОЙЛ, и часть нефти экспортируется по нефтепроводу Баку-Джейхан.

Лада Евграшина, Г.Р.