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Суда Азербайджанского Каспийского морского пароходства выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия

Сегодня в 17:05 ~ 1 минута на чтение 155
Суда Азербайджанского Каспийского морского пароходства выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
Суда ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП) задействованы в выполнении дноуглубительных работ в российском секторе Каспия, говорится в сообщении на сайте АКМП.
 
«Пять судов АКМП выполняют дноуглубительные работы на месторождении имени Филановского по заказу компании Voltar Marine», - отмечено в информации.
 
В дальнейшем крановое судно «Гурбан Абасов» грузоподъемностью 600 тонн будет привлечено к работам по установке опорного блока платформы на месторождении имени Филановского, а буксирно-снабженческое судно «Яренга» будет задействовано при выполнении якорных операций.
 
Примечательно, что оператором добычи углеводородов на этом месторождении является ЛУКОЙЛ, и часть нефти экспортируется по нефтепроводу Баку-Джейхан.
 
Лада Евграшина, Г.Р.

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