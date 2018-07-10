Судьям КС Азербайджана присвоено почетное звание «Заслуженный юрист»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в органах судебной власти Азербайджанской Республики присвоить почетное звание «Заслуженный юрист» следующим судьям Конституционного суда Азербайджанской Республики:
Ровшану Рагим оглу Исмаилову
Исе Али оглу Наджафову».
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