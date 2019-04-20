Суд рассмотрит снятие Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько

«Кандидат Зеленский В.А. — аннулирование регистрации на пост президента? Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование аннулирование регистрации кандидатом, дело № 855/124/19. Заседание произойдет по адресу: Шестой Апелляционный Административный суд, Киев,вул.Московская 8,корпус 30, зал заседаний 2, время начала 21:00, сегодня 20 апреля», — написал он в Facebook.

В штабе у Зеленского уже прокомментировали эту информацию.

«Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив», — сказал в комментарии агентству «Интерфакс» главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук.

Как сообщает портал «Судебная власть Украины», иск Хилько поступил в суд 19 апреля. Его будет рассматривать коллегия в составе председательствующей Елены Ганечко, судей Андрея Коротких и Игоря Федотова.

Хилько подал иск «о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата В.Зеленского».

Украина.ру