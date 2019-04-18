Строительство желдороги Армения-Иран не входит в число приоритетов властей – Министр

Строительство железнодорожной ветки Армения-Иран не стоит в списке приоритетов правительства, сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

Армения и Иран на протяжении нескольких лет вели переговоры и даже подписали концессионное соглашение с компанией «Расиа ФЗЭ» по изучению, разработке и представления проекта строительства железнодорожного сообщения Армения-Иран, сообщают армянские СМИ.

Однако компания не выполнила концессионное соглашение, а после попытки армянской стороны приостановить действие договора, подала на страну в международный арбитраж.

«Основной приоритет мы ставим на развитие дорожного транспорта, поскольку с финансовой точки зрения Армения, как маленькая страна без особых финансовых ресурсов, пока не может рассматривать вопросы железнодорожного строительства», - сказал Аршакян.

А.А.