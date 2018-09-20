Сторонники - Пашиняну: Разве можно так поступать с командой, которая прошла вместе с вами путь?

«Я глубоко убежден в том, и я обращаюсь к премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну, что наши люди хотят больше атмосферы любви и толерантности, что наши люди не хотят бороться сами с собой, они устали бороться сами с собой.

Хватит говорить о том, как будете укладывать контрреволюцию на асфальт, выгонять, о политических трупах и так далее. Нет такого, нет в этой избирательной кампании силы, против которой надо бороться. Все представленные здесь силы боролись против прежней власти, а бывшая правящая Республиканская партия не выставила кандидата. О каких «черных и белых» может идти речь?»

Об этом в ходе агитационной встречи с избирателями заявил лидер партии «Республика», сторонник предвыборного блока «Луйс» Арам Саргсян.

Он напомнил, что и «Процветающая Армения», и «Дашнакцутюн», и две другие партии блока «Елк» в нужный момент поддержали Никола Пашиняна и его команду, проголосовали за его избрание премьер-министром.

«Разве можно так поступать с командой, которая прошла вместе с вами путь?» - сказал Саргсян.

Лидер партии «Республика», обращаясь к Пашиняну, также заявил: «Ведь дело же не только в том: кто вместе с вами шагал, тот и должен быть. Если вы хотите создать власть только с теми, кто с вами вместе шагал, только их мнение учитываете, только вместе с ними хотите строить Армению, то мне вам нечего сказать. Больше никогда не обращусь к этому. Но вы тоже подумайте, что вы будете делать для того, чтобы провести внеочередные выборы. Потому что названные мною две силы и оставшиеся четверо членов нашей фракции стояли рядом с вами и заявили, что являются сторонниками досрочных выборов. Теперь я смотрю, эти люди думают: быть сторонниками, чтобы что делать? Как мы будем решать этот вопрос? Нужно в атмосфере любви и толерантности попытаться прийти с политическим полем к консенсусу, найти решения, потому что тот же вопрос конституционного референдума, в конце концов, будет поднят в национальном собрании, и те люди, которые один раз вам помогли, могут теперь не помочь».

С.А., Э.Т.