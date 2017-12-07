Стартует новый просветительский видеопроект «Dinlə» - ФОТО

«Dinlə» - новый просветительский видеопроект Фонда молодежи при Президенте Азербайджана.

Руководителем проекта является директор получившего широкую популярность в стране литературного проекта «Söz» поэт Нигяр Гасан-заде.

«Ждем всех у компьютеров, планшетов и телефонов. С нами вы не только сможете услышать бессмертные произведения отечественной и мировой литературы в исполнении легенд театра и кино Азербайджана, талантливых молодых артистов, выдающихся деятелей культуры, известных литераторов, но и узнать сокровенное о каждом герое проекта из его собственных уст», - рассказывает о проекте «Dinlə» Нигяр Гасан-заде.

Проект направлен на развитие и поддержку просвещения в современном обществе, в частности среди молодежи.

Основной задачей «Dinlə» является популяризация художественной литературы (как отечественной, так и мировой) среди молодой аудитории. Основными участниками проекта являются легенды театра и кино нашей страны, талантливые молодые артисты, выдающиеся деятели культуры, известные литераторы.

Формат проекта - видеосюжеты от 5-10 минут, каждый из которых рассчитан на одного приглашенного гостя, они будут транслироваться на выделенном специально для проекта «Dinlə» YouTube канале, а также активно распространяться по социальным сетям.

В начале каждого сюжета гость проекта познакомит аудиторию с выбранным литературным материалом. Финал сюжета будет завершаться откровенными ответами каждого героя на 5 коротких вопросов, каждый из которых позволит зрителю и слушателю узнать у своего кумира или интересующего его гостя его самые сокровенные мысли и получить ценный совет. Всем героям проекта задаются одни и те же вопросы. Дослушав и досмотрев короткий сюжет до самого конца, зритель получит возможность не только познакомиться с представленным произведением, но и узнать о своем кумире то, о чем он раньше не слышал. Без сомнения, ответы на эти вопросы в будущем смогут войти в архивы культурного наследия страны.

Первыми почетными гостями проекта стали народные артисты Расим Балаев, Амалия Панахова и поэт Рамиз Ровшан.

Проект подразумевает трансляцию видеосюжетов два раза в месяц - первый сюжет «Dinlə» запланирован к показу в декабре 2017 года.

В.Ф, Г.Р.