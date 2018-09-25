Стартовала Азербайджанская ATV Лига КВН – ФОТО

В Баку состоялась 1/8 финала Азербайджанской ATV Лиги КВН - в стартовой игре приняли участие 8 команд, играющих на азербайджанском языке.

Это были следующие команды - «San Andres» (Бакинский государственный университет), «Paradoks» (Бакинский славянский университет), «Limon» (Азербайджанский государственный экономический университет), «Baki Dövlət yığması» (Бакинский государственный университет), «Azİİ19.20» (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), «Genezis» (Азербайджанский технический университет), «Qızlar Batalyonu» (Бакинская музыкальная академия), «Dizel» (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности).

Право продолжить борьбу в лиге получили лишь 5 команд.

Но все может поменяться в любой момент, так как окончательные результаты будут известны после второй игры 1/8 финала, в которой примут участие совершенно новые команды.

По итогам двух концертов определятся участники 1/4 финала.

Игру судили Вадо Коровин, актер команды «Парни из Баку», чемпион 20 века КВН, актер и standup комик Ислам Мехралиев, ведущая Айтан Сафарова, Сархан Гашимов, международный гроссмейстер и глава Microsoft в Азербайджане, а также Рашад Азизов - руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых.

Ведущий игры - известный радиоведущий и журналист Эмиль Насиров.

В.Ф, Г.Р.