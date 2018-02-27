Стало известно в каком футбольном клубе будет играть Усэйн Болт

Как известно, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт подписал контракт с профессиональной футбольной командой.

Об этом он сам сообщил вчера на своей странице в Твиттере, пообещав раскрыть название команды уже сегодня. Стало известно, что Болт присоединится к южноафриканскому «Мамелоди Сандаунз», который стал первым футбольным клубом в профессиональной карьере 31-летнего ямайского атлета. Усэйн будет выступать в команде под первым номером.

«Футбол никогда не будет прежним», - так подписали «Мамелоди Сандаунз» фотографию Болта, одетого в клубную тренировочную форму.





Отметим, что «Мамелоди Сандаунз» выступает в чемпионате ЮАР и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице нынешнего сезона.

Ф.Р.